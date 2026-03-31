DÇ-2026: Türkiyə millisi səfərdə Kosovo ilə qarşılaşacaq

Bu gün futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsində final qarşılaşmaları baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, Türkiyə millisi səfərdə Kosovo ilə görüşəcək.
Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə 22:45-də start götürəcək.
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə pley-off oyunları
Final
31 mart
22:45. Bosniya Herseqovina - İtaliya
22:45. İsveç - Polşa
22:45. Kosovo - Türkiyə
22:45. Çexiya - Danimarka
Qeyd edək ki, bu il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.