Luçesku: “Əsəbdən huşumu itirdim”

Rumıniya milli komandasının baş məşqçisi Mirça Luçesku, komandanın məşqi ərəfəsində təcili xəstəxanaya yerləşdirilməsindən sonra vəziyyəti ilə bağlı açıqlama verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 80 yaşlı mütəxəssis Türkiyə millisinə qarşı oyunun təhlili zamanı yaşadığı güclü emosiyalar və əsəb gərginliyi səbəbindən huşunu itirdiyini deyib.
Onun sözlərinə görə, bu zaman nəfəs almaqda çətinlik çəkib.
Luçesku qeyd edib ki, oxşar hal İtaliyanın "Breşia" futbol klubunda çalışdığı dövrdə və ötən ilin sonunda baş verib. O, yaxın günlərdə əlavə tibbi müayinələrdən keçəcəyini bildirib.
Xatırladaq ki, Rumıniya millisi martın 26-da İstanbulda Türkiyəyə 0:1 hesabı ilə məğlub olaraq DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsində mübarizəni dayandırıb. Komanda martın 31-də Slovakiya ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək, lakin Luçesku bu qarşılaşmada iştirak etməyəcək.
Təcrübəli mütəxəssis 2024-cü ilin avqustundan Rumıniya yığmasına rəhbərlik edir. O, karyerası ərzində Inter "Milan", "Qalatasaray", "Beşiktaş", “Donetsk Şaxtyoru” və "Dinamo Kiyev" kimi klublarda da çalışıb.