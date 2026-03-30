30 Mart 2026
AZ

Luçesku: “Əsəbdən huşumu itirdim”

Dünya futbolu
Xəbərlər
117
Rumıniya milli komandasının baş məşqçisi Mirça Luçesku, komandanın məşqi ərəfəsində təcili xəstəxanaya yerləşdirilməsindən sonra vəziyyəti ilə bağlı açıqlama verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 80 yaşlı mütəxəssis Türkiyə millisinə qarşı oyunun təhlili zamanı yaşadığı güclü emosiyalar və əsəb gərginliyi səbəbindən huşunu itirdiyini deyib.

Onun sözlərinə görə, bu zaman nəfəs almaqda çətinlik çəkib.

Luçesku qeyd edib ki, oxşar hal İtaliyanın "Breşia" futbol klubunda çalışdığı dövrdə və ötən ilin sonunda baş verib. O, yaxın günlərdə əlavə tibbi müayinələrdən keçəcəyini bildirib.

Xatırladaq ki, Rumıniya millisi martın 26-da İstanbulda Türkiyəyə 0:1 hesabı ilə məğlub olaraq DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsində mübarizəni dayandırıb. Komanda martın 31-də Slovakiya ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək, lakin Luçesku bu qarşılaşmada iştirak etməyəcək.

Təcrübəli mütəxəssis 2024-cü ilin avqustundan Rumıniya yığmasına rəhbərlik edir. O, karyerası ərzində Inter "Milan", "Qalatasaray", "Beşiktaş", “Donetsk Şaxtyoru” və "Dinamo Kiyev" kimi klublarda da çalışıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Toronto Reptors” dan rekord göstərici - ardıcıl 31 xal toplayıb
12:18
Basketbol

“Toronto Reptors” dan rekord göstərici - ardıcıl 31 xal toplayıb

NBA klubunun tarixində görünməmiş nəticəyə imza atdı
Azərbaycan - Syerra-Leone matçının hakimləri məlum olub
11:43
Futbol

Azərbaycan - Syerra-Leone matçının hakimləri məlum olub

Qarşılaşma bu gün saat 19:00-da start götürəcək
Deşam Oliseyə qarşı kobud oyuna sərt reaksiya verib
11:29
Futbol

Deşam Oliseyə qarşı kobud oyuna sərt reaksiya verib

Mütəxəssis belə kobudluğun yolverilməz olduğunu qeyd edib
UEFA “Lill”i Janna Darkın bannerinə görə cərimələdi - VİDEO
10:15
Futbol

UEFA “Lill”i Janna Darkın bannerinə görə cərimələdi - VİDEO

Fransa klubu azarkeşlərə görə xərcə düşüb
Azərbaycanın futbol üzrə U-17 millisi Malta yığması ilə qarşılaşacaq
09:39
Futbol

Azərbaycanın futbol üzrə U-17 millisi Malta yığması ilə qarşılaşacaq

Matç Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da start götürəcək
“FIFA Series - 2026”: Azərbaycan millisi növbəti oyununa çıxacaq
09:25
Futbol

“FIFA Series - 2026”: Azərbaycan millisi növbəti oyununa çıxacaq

Görüş Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi