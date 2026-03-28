28 Mart 2026
AZ

Vinisius Xorvatiya ilə oyunu buraxa bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 Mart 2026 21:59
113
Vinisius Xorvatiya ilə oyunu buraxa bilər

“Real Madrid”in və Braziliya millisinin hücumçusu Vinisius Junior milli komandanın məşqində iştirak etməyib və Xorvatiya ilə yoldaşlıq oyununu buraxa bilər.

İdman.Biz bu barədə “Globo”ya istinadən məlumat verir.

Vinisius Fransa ilə oyundan (1:2) sonra fiziki gərginlik səbəbindən budunda ağrı hiss edib. Cümə günü oyunçu müayinədən keçib və müayinədə ciddi zədə aşkarlanmayıb. Lakin braziliyalı oyunçunun qarşıdakı oyunda iştirakı şübhə altındadır.

Daha əvvəl “Barselona”nın braziliyalı hücumçusu Rafinyanın zədə aldığı və onun sağalmasının beş həftə çəkə biləcəyi bildirilirdi.

Braziliya və Xorvatiya arasında oyun 1 apreldə Orlandoda keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

