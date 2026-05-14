“Barselona” “Çelsi”nin hücumçusunu transfer edə bilər

“Barselona” “Atletiko Madrid”in hücumçusu Xulian Alvaresin transferini başa çatdırmaqda çətinlik çəkdiyinə görə “Çelsi”nin hücumçusu Joao Pedroya diqqət yetirir.
İdman.Biz bu barədə “Mundo Deportivo”ya istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, “blauqrana” braziliyalı oyunçunun nümayəndələri və agentliyi ilə əlaqə saxlayıb. Potensial transfer “Barselona”ya 70 milyon avroya başa gələ bilər ki, bu da Alvaresin transfer qiymətindən daha ucuzdur. Kataloniya klubu “Çelsi”nin Avropa yarışlarına vəsiqə qazana bilməməsi halında Pedronu əldə etmək üçün səylərini artıracaq.
Bu mövsüm “Çelsi”nin hücumçusu bütün yarışlarda 48 oyunda meydana çıxıb, 20 qol vurub və doqquz məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2033-cü ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 75 milyon avrodur.