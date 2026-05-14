14 May 2026
Mikel Arteta: “Mövsümü hazırkı mövqedə başa vurmağa köklənmişik”

14 May 2026 19:46
“Arsenal”ın baş məşqçisi Mikel Arteta komandanın cari mövsümü ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz bildirir ki, Premyer Liqanın 36 turundan sonra “Arsenal” 79 xalla turnir cədvəlində birinci yerdədir.

“Bu mövsüm məni ən çox sevindirən şey çox çətin və çətin şəraitə uyğunlaşmaq və yenə də nəticə əldə etmək və qazandığımız qədər çox oyun qazanmaq bacarığımız olub.

(Liqaya liderlik təzyiqinə gəldikdə) son bir neçə il fərqli olub. Hər iki vəziyyətdə olmuşuq. Reallıq budur. Düşünürəm ki, uzun müddətdir ki, bu zirvədə qalmağımız sabitlik səviyyəsini və komandanın nə qədər yaxşı çıxış etdiyini göstərir. Biz hələ də liqa lideriyik. İndi də elə vəziyyətdəyik. Və indi, həmişəkindən daha çox, mövsümü bu mövqedə başa vurmağa diqqət yetiririk”, - deyə Arteta klubun rəsmi saytında bildirib.

London klubu ikinci yerdə olan “Mançester Siti”dən iki xal irəlidədir. İngiltərə çempionatının qalan iki turunda "topçular" 18 mayda “Börnli” və 24 mayda “Kristal Palas”la qarşılaşacaqlar.

