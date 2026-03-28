“Hoffenhaym”ın hücumçusu Aslaninin agenti “Barselona”nın oyunçu ilə maraqlandığını təsdiqləyib

28 Mart 2026 19:41
“Hoffenhaym”ın hücumçusu Aslaninin agenti “Barselona”nın oyunçu ilə maraqlandığını təsdiqləyib

“Hoffenhaym”ın hücumçusu Fisnik Aslanini təmsil edən agent Ayman Dahmani, “Barselona”nın 23 yaşlı hücumçuya maraq göstərməsi ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib.

“Barselona”nın oyunçuya marağı güclü olaraq qalır; Kataloniya klubu onunla əlaqə saxlayıb”, - deyə İdman.Biz Dahmanidən sitat gətirir.

Aslaninin agenti həmçinin bildirib ki, hücumçu yalnız sərbəst qalma maddəsi ödənildiyi təqdirdə “Hoffenhaym”dan ayrılacaq. Müxtəlif media xəbərlərinə görə, sərbəst qalma maddəsi 25 milyon avro ilə 29 milyon avro arasındadır.

Aslani bu mövsüm bütün turnirlərdə 28 oyunda meydana çıxıb, doqquz qol vurub və səkkiz məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 30 milyon avrodur.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanın U-19 futbol millisi Şimali İrlandiyaya məğlub olub
19:25
Futbol

Azərbaycanın U-19 futbol millisi Şimali İrlandiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimizin heyətində qolu Tuncay Əhmədov vurub
Cerrard Bouenin “Liverpul”da Salahı əvəz edə biləcəyinə şübhə edir
18:39
Dünya futbolu

Cerrard Bouenin “Liverpul”da Salahı əvəz edə biləcəyinə şübhə edir

Salah və “Liverpul” mövsümün sonunda ayrılacaqlarını açıqlayıblar
İran millisindən təsirli jest - uşaqların xatirəsi anıldı - VİDEO
17:32
Futbol

İran millisindən təsirli jest - uşaqların xatirəsi anıldı - VİDEO

Futbolçular matç öncəsi faciə qurbanlarını yad etdi
Martines Argentinanın oyununu sərt tənqid edib
17:12
Futbol

Martines Argentinanın oyununu sərt tənqid edib

Emiliano Martines komandasının çıxışını tənqid edib
“Barselona” Rafinyaya görə kompensasiya alacaq
16:45
Futbol

“Barselona” Rafinyaya görə kompensasiya alacaq

FIFA zədə səbəbindən Kataloniya klubuna ödəniş edəcək
Aqil Nəbiyev: “Hədəfimiz Malta ilə oyunda qələbə qazanmaqdır”
16:24
Futbol

Aqil Nəbiyev: “Hədəfimiz Malta ilə oyunda qələbə qazanmaqdır”

O bildirib ki, futbolçularda müəyyən yorğunluq var

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
27 Mart 17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq