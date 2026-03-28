“Yuventus” Robert Levandovski ilə maraqlanır

“Yuventus” 37 yaşlı "Barselona" və Polşa millisinin hücumçusu Robert Levandovski ilə maraqlanır.
İdman.Biz-in “Mundo Deportivo”ya istinadən məlumatına görə, Turin klubunun nümayəndələri hücumçunu Polşa millisinin 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə qazanmaq üçün Albaniya ilə 2:1 hesablı pley-off matçında izləyiblər.
Mənbənin məlumatına görə, “Yuventus” yay transfer pəncərəsinə hazırlaşır və təcrübəli oyunçuları cəlb etməyə diqqət yetirmək niyyətindədir.
Levandovski Albaniya ilə matçda bir qol vurub.
Hücumçu bu mövsüm “Barselona”nın heyətində bütün yarışlarda 37 oyunda meydana çıxıb, 16 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2026-cı ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 8 milyon avrodur.