DÇ-2026-da ilk istefa: Tunis baş məşqçisini qovdu

DÇ-2026-da ilk baş məşqçi istefası gerçəkləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Tunis millisinin baş məşqçisi Sabri Lamuşi vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb.
Belə qərarın qəbul edilməsinə komandanın dünya çempionatının ilk turunda İsveçə 1:5 hesabı ilə ağır məğlub olması səbəb olub. Afrika təmsilçisinin rəhbərliyi bu nəticədən sonra 54 yaşlı fransız mütəxəssislə yolları ayırıb.
Qeyd edək ki, Lamuşi Tunis millisinin baş məşqçisi vəzifəsinə bu ilin yanvarında təyin olunmuşdu. Onun rəhbərliyi altında komanda cəmi beş oyun keçirib. Bu matçlarda tunislilər bir qələbə qazanıb, bir heç-heçə edib və üç dəfə məğlub olublar.