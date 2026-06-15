DÇ-2026-da beşinci gün: İspaniya və Belçika meydana çıxır

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında bu gün beşinci oyun gününə start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, gün ərzində G və H qruplarının birinci turu çərçivəsində dörd qarşılaşma baş tutacaq.
İlk olaraq H qrupunda İspaniya və Kabo-Verde milliləri üz-üzə gələcəklər. Atlantada keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.
Ardınca G qrupunda Belçika və Misir yığmaları münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər. Sietldə təşkil olunacaq matçın start fiti saat 23:00-da səslənəcək.
Gecənin digər oyunlarında Səudiyyə Ərəbistanı Uruqvayla, İran isə Yeni Zelandiya ilə qarşılaşacaq.
DÇ-2026 - beşinci gün
15 iyun
20:00. İspaniya - Kabo-Verde
23:00. Belçika - Misir
16 iyun
02:00. Səudiyyə Ərəbistanı - Uruqvay
05:00. İran - Yeni Zelandiya