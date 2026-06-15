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DÇ-2026-da beşinci gün: İspaniya və Belçika meydana çıxır

DÇ-2026
Xəbərlər
15 İyun 2026 09:15
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DÇ-2026-da beşinci gün: İspaniya və Belçika meydana çıxır

Futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında bu gün beşinci oyun gününə start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, gün ərzində G və H qruplarının birinci turu çərçivəsində dörd qarşılaşma baş tutacaq.

İlk olaraq H qrupunda İspaniya və Kabo-Verde milliləri üz-üzə gələcəklər. Atlantada keçiriləcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

Ardınca G qrupunda Belçika və Misir yığmaları münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər. Sietldə təşkil olunacaq matçın start fiti saat 23:00-da səslənəcək.

Gecənin digər oyunlarında Səudiyyə Ərəbistanı Uruqvayla, İran isə Yeni Zelandiya ilə qarşılaşacaq.

DÇ-2026 - beşinci gün
15 iyun

20:00. İspaniya - Kabo-Verde
23:00. Belçika - Misir

16 iyun
02:00. Səudiyyə Ərəbistanı - Uruqvay
05:00. İran - Yeni Zelandiya

İdman.Biz
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