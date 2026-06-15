15 İyun 2026
AZ

Niderlandın dünya çempionatlarındakı rekord seriyası qırıldı

DÇ-2026
Xəbərlər
15 İyun 2026 09:30
113
Niderlandın dünya çempionatlarındakı rekord seriyası qırıldı

Niderland millisinin dünya çempionatlarındakı rekord seriyası DÇ-2026-nın Yaponiya ilə 2:2 hesabı ilə nəticələnən oyunybda başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Niderland yığması mundiallarda ardıcıl 27 qarşılaşmada ikinci hissə və əlavə vaxt ərzində bir qoldan çox buraxmayıb. Yaponiya ilə 2:2 hesablı heç-heçə başa çatan görüşdə isə “narıncılar” fasilədən sonra iki dəfə topu qapısından çıxarıb.

Bununla da Niderland dünya çempionatları tarixində bu göstərici üzrə rekord seriyasını davam etdirə bilməyib. Daha əvvəl Braziliya və Fransa millilərinin hərəyə 26 oyunluq belə seriyası olub. Braziliyanın göstəricisi 1994-cü, Fransanın seriyası isə 2010-cu ildə qırılıb.

Qeyd edək ki, Niderland ikinci turda 20 iyunda İsveçlə, üçüncü turda isə 26 iyunda Tunislə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İspaniya millisinin qapıçısı: “Rəqiblərim məni vadar edirlər”
10:32
DÇ-2026

İspaniya millisinin qapıçısı: “Rəqiblərim məni vadar edirlər”

David Raya komandadakı rəqabətin onun inkişafına kömək etdiyini bildirib
DÇ-2026-da beşinci gün: İspaniya və Belçika meydana çıxır
09:15
DÇ-2026

DÇ-2026-da beşinci gün: İspaniya və Belçika meydana çıxır

Dünya çempionatının növbəti oyun günündə G və H qruplarında dörd qarşılaşma keçiriləcək
İsveç mundiala beş qolla başladı, Ayaridən səssiz sevinc - VİDEO
08:18
DÇ-2026

İsveç mundiala beş qolla başladı, Ayaridən səssiz sevinc - VİDEO

Tunis kökləri olan futbolçu qolunu qeyd etmədi
Yaponiya Avropa yığmalarına qarşı məğlubedilməz seriyanı uzatdı
06:33
DÇ-2026

Yaponiya Avropa yığmalarına qarşı məğlubedilməz seriyanı uzatdı

Asiya təmsilçisi 2019-cu ildən bəri Avropa komandalarına 90 dəqiqə ərzində uduzmayıb
DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
De la Fuente Lamin Yamalın vəziyyətini açıqladı
04:36
DÇ-2026

De la Fuente Lamin Yamalın vəziyyətini açıqladı

İspaniya millisinin baş məşqçisi futbolçunun vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
14 İyun 01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb
13 İyun 22:56
Voleybol

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Qadın voleybolçular İspaniyada, kişilər isə Rumıniyada mübarizə aparırlar