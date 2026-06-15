Dik Advokat 1:7 hesablı məğlubiyyətdən sonra ədalətli nəticəni açıqladı

Kurasao millisinin baş məşqçisi Dik Advokat DÇ-2026-nın E qrupunun birinci turunda Almaniyaya 1:7 hesablı məğlubiyyəti şərh edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, niderlandlı mütəxəssis komandasının rəqibə bir neçə asan qol vurmaq imkanı verdiyini bildirib.
“Növbəti qarşılaşma tamamilə fərqli olacaq. Biz hər oyunu ayrıca düşünürük. Almaniyaya iki və ya üç qolu çox asan vurmağa imkan verdik. Məncə, 1:4 hesabı daha ədalətli nəticə olardı”, - deyə Advokat FIFA-nın “YouTube” kanalına açıqlamasında bildirib.
78 yaşlı mütəxəssis matçdan əvvəl və sonra, xüsusilə himnin səsləndirilməsi zamanı yaşadığı emosiyalara da münasibət bildirib:
“Bu, əsasən Kurasao xalqının yenidən sevinc hiss etməsi ilə bağlı idi. Bəlkə də, bunda yaşın müəyyən təsiri var. Bəzən nəzarətdə saxlamalı olduğum emosiyalar yaranır, çünki bunu o qədər də xoşlamıram”.
Qeyd edək ki, Kurasao dünya çempionatındakı növbəti matçını 21 iyunda Ekvadora qarşı keçirəcək.