27 Mart 2026
PSJ-nin heyəti ikinci yerdəki “Monako”dan üç dəfə bahadır – Transfermarkt

27 Mart 2026 20:55
Transfermarkt Fransa Liqa 1 klublarında oynayan futbolçuların bazar dəyərlərini yeniləyib.

İdman.Biz bildirir ki, yenilənməyə görə, PSJ ən bahalı heyətə 1,22 milyard avro ilə sahibdir. İkinci yerdə oyunçularının dəyəri 392 milyon avro olan “Monako” gəlir. İlk üçlüyü 386 milyon avro ilə “Marsel” tamamlayır.

Transfermarkt-a görə, Liqa 1-in ən bahalı 5 klub heyəti:

PSJ — 1,22 milyard avro
“Monako” — 392 milyon avro
“Marsel” — 386 milyon avro
“Strasburq” — 362 milyon avro
“Lion” — 283 milyon avro

Əvvəlki yeniləmə ilə müqayisədə PSJ-nin heyətinin bazar dəyəri 1,6% artıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“FIFA Series – 2026”: Azərbaycan tarixində ən böyükhesablı qələbəsini qazanıb
21:01
Futbol

“FIFA Series – 2026”: Azərbaycan tarixində ən böyükhesablı qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma 6:1 hesabı ilə başa çatıb
Seneqalın baş məşqçisi: “Biz Afrika çempionuyuq”
20:40
Dünya futbolu

Seneqalın baş məşqçisi: “Biz Afrika çempionuyuq”

frika Kuboku finalında Seneqala 3:0 hesablı texniki məğlubiyyət verilib
“İnter Mayami” yeni stadionundakı tribunalardan birinə Messinin adını verib
20:25
Dünya futbolu

“İnter Mayami” yeni stadionundakı tribunalardan birinə Messinin adını verib

Messi 2023-cü ildən bəri "İnter Mayami"də oynayır
“Çelsi” Strahinya Pavloviclə maraqlanır
20:09
Dünya futbolu

“Çelsi” Strahinya Pavloviclə maraqlanır

Serbiyalı müdafiəçi bu mövsüm bütün turnirlərdə 30 oyunda meydana çıxıb
“Atletiko” Dieqo Simeone ilə müqavilənin uzadılması ilə bağlı danışıqlar aparır - AS
19:23
Dünya futbolu

“Atletiko” Dieqo Simeone ilə müqavilənin uzadılması ilə bağlı danışıqlar aparır - AS

Simeone 2011-ci ilin dekabr ayından bəri Madrid klubuna rəhbərlik edir
Andrey Şevçenko Ukraynanın DÇ-2026-nın seçmə mərhələsindən kənarlaşdırılmasına münasibət bildirib
19:08
Dünya futbolu

Andrey Şevçenko Ukraynanın DÇ-2026-nın seçmə mərhələsindən kənarlaşdırılmasına münasibət bildirib

İsveç milli komandası son pley-off mərhələsinə yüksəlib və orada Polşa ilə qarşılaşacaq

Ən çox oxunanlar

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir
26 Mart 17:46
Azərbaycan futbolu

Timoteuş Puxaçın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar davam edir

“Sabah” Almaniya klubu ilə razılaşma əldə etməyə çalışır
Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar
25 Mart 23:51
Taekvondo

Parataekvondoçularımız Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirində dördüncü medalı qazanıblar - YENİLƏNİB + FOTO

Millimizə baş məşqçi Fərid Tağızadə və böyük məşqçi Yaşar Səfərov rəhbərlik edir
DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar
02:40
Dünya futbolu

DÇ-2026: İtaliya, İsveç və Polşa pley-offun finalına vəsiqə qazanıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq
U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
17:04
Futbol

U-21 futbol millimizdən Bakıda ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

Güclü rəqib qarşısında çətin sınaq