13 May 2026
AZ

İkardinin “Qalatasaray” dəftərini bağladığı bildirilir

Futbol
Xəbərlər
13 May 2026 14:56
97
İkardinin “Qalatasaray” dəftərini bağladığı bildirilir

Türkiyənin “Qalatasaray” futbol komandasının argentinalı hücumçusu Mauro İkardinin klubdakı gələcəyi ilə bağlı yeni iddia gündəmə gəlib.

İdman.Biz “Milliyet”ə istinadən xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi müqaviləsi başa çatmaq üzrə olan futbolçuya yeni anlaşma üçün maaş endirimi təklif edib. Lakin İkardi bu təklifi geri çevirib.

İddialara əsasən, “Qalatasaray” rəhbərliyi illik 10 milyon avro (20 milyon AZN) qazanan 33 yaşlı hücumçuya təxminən yarı məbləğində yeni müqavilə təklif etməyi planlaşdırıb. Bu qərarda futbolçunun yaşı və son dövrlərdəki çıxışındakı enişin rol oynadığı bildirilir.

Məlumata görə, argentinalı forvard maaşının azaldılması fikrindən narazı qalıb və bu yanaşma onda inciklik yaradıb. Türkiyə mətbuatı İkardinin artıq ayrılıq qərarı verdiyini iddia edir.

Bu vəziyyətdən sonra “Qalatasaray”ın hücum xəttinə iki yeni futbolçu transfer etmək üçün çalışmalarını sürətləndirdiyi qeyd olunur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qələbəyə kölgə salan ağır zədə - VİDEO
14:29
Futbol

Qələbəyə kölgə salan ağır zədə - VİDEO

Braziliyalı futbolçu “Olanço” ilə matçda ağır zədə alaraq meydanı xərəkdə tərk edib
“Araz-Naxçıvan”ın futbolçusu Benin millisinə dəvət alıb
14:18
Azərbaycan futbolu

“Araz-Naxçıvan”ın futbolçusu Benin millisinə dəvət alıb

Felipe Santos komandaya iyunun 1-də qoşulacaq
“Qarabağ” - “İmişli” matçının biletləri satışa çıxarılır
14:00
Futbol

“Qarabağ” - “İmişli” matçının biletləri satışa çıxarılır

Qiymətlər 5-20 manat aralığındadır
Torreyraya hücum edib bütün “Qalatasaray”ı ölümlə hədələdi - FOTO/VİDEO
13:47
Futbol

Torreyraya hücum edib bütün “Qalatasaray”ı ölümlə hədələdi - FOTO/VİDEO

“Qalatasaray”ın ulduz futbolçusu ticarət mərkəzinin çıxışında yumruqlu hücuma məruz qalıb
Xulio Sezar Rodrigez: “Finalın favoriti yoxdur” - MÜSAHİBƏ
13:17
Futbol

Xulio Sezar Rodrigez: “Finalın favoriti yoxdur” - MÜSAHİBƏ

Keçmiş legioner Azərbaycan futbolunu izlədiyini açıqlayıb
UEFA-nın dəstəyi ilə AFFA tərəfindən həkimlər üçün seminar keçirilib - FOTO
13:02
Azərbaycan futbolu

UEFA-nın dəstəyi ilə AFFA tərəfindən həkimlər üçün seminar keçirilib - FOTO

Seminar AFFA-nın inzibati binasında baş tutub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:54
Futbol

Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Berqamo təmsilçisi A Seriyasının 36-cı turunda səfərdən üç xalla ayrılıb