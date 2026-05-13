13 May 2026
AZ

Torreyraya hücum edib bütün “Qalatasaray”ı ölümlə hədələdi - FOTO/VİDEO

Futbol
Xəbərlər
13 May 2026 13:47
147
Torreyraya hücum edib bütün “Qalatasaray”ı ölümlə hədələdi - FOTO/VİDEO

Türkiyənin “Qalatasaray” futbol komandasının uruqvaylı yarımmüdafiəçisi Lukas Torreyra İstanbulda fiziki hücuma məruz qalıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, hadisə Beyoğlu Kasımpaşada yerləşən ticarət mərkəzlərindən birinin qarşısında baş verib. Türkiyə mediasının məlumatına görə, kafedən çıxan futbolçu Yusuf Y. adlı şəxsin yumruqlu hücumu ilə üzləşib.

Ortaya çıxan görüntülərdə şübhəlinin Torreyraya qəfil yaxınlaşdığı, ətrafdakı şəxslərin və təhlükəsizlik əməkdaşlarının hadisəyə müdaxilə etdiyi görünür. Hücum edənin daha sonra taksi ilə ərazidən uzaqlaşmağa çalışdığı, lakin polis tərəfindən saxlanıldığı bildirilir.

Şübhəli ifadəsində sosial şəbəkə vasitəsi ilə münasibət qurduğu İpek B. ilə Torreyranın da maraqlandığını düşündüyü üçün futbolçunu izlədiyini deyib. Torreyra isə polisə ifadəsində İpek B.-nin sevgilisi olduğunu və həmin şəxs barəsində daha əvvəl 45 günlük uzaqlaşdırma qərarı aldırdığını bildirib.

Tibbi yoxlamada Torreyranın sol qaşı ilə gözü arasında qızartı aşkar edilib.

Araşdırma dərinləşdikcə şübhəlinin keçmişdə Torreyra, aktrisa Devrim Özkan, İpek B. və bütün "Qalatasaray" heyəti barəsində hədə xarakterli paylaşımlar etdiyi ortaya çıxıb. Həmin mesajlarda ölüm təhdidləri belə var.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İkardinin “Qalatasaray” dəftərini bağladığı bildirilir
14:56
Futbol

İkardinin “Qalatasaray” dəftərini bağladığı bildirilir

Türkiyə nəhənginin maaş endirimi təklifni argentinalı hücumçu rədd edib
Qələbəyə kölgə salan ağır zədə - VİDEO
14:29
Futbol

Qələbəyə kölgə salan ağır zədə - VİDEO

Braziliyalı futbolçu “Olanço” ilə matçda ağır zədə alaraq meydanı xərəkdə tərk edib
“Araz-Naxçıvan”ın futbolçusu Benin millisinə dəvət alıb
14:18
Azərbaycan futbolu

“Araz-Naxçıvan”ın futbolçusu Benin millisinə dəvət alıb

Felipe Santos komandaya iyunun 1-də qoşulacaq
“Qarabağ” - “İmişli” matçının biletləri satışa çıxarılır
14:00
Futbol

“Qarabağ” - “İmişli” matçının biletləri satışa çıxarılır

Qiymətlər 5-20 manat aralığındadır
Xulio Sezar Rodrigez: “Finalın favoriti yoxdur” - MÜSAHİBƏ
13:17
Futbol

Xulio Sezar Rodrigez: “Finalın favoriti yoxdur” - MÜSAHİBƏ

Keçmiş legioner Azərbaycan futbolunu izlədiyini açıqlayıb
UEFA-nın dəstəyi ilə AFFA tərəfindən həkimlər üçün seminar keçirilib - FOTO
13:02
Azərbaycan futbolu

UEFA-nın dəstəyi ilə AFFA tərəfindən həkimlər üçün seminar keçirilib - FOTO

Seminar AFFA-nın inzibati binasında baş tutub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:54
Futbol

Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Berqamo təmsilçisi A Seriyasının 36-cı turunda səfərdən üç xalla ayrılıb