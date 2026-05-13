“Qarabağ” - “İmişli” matçının biletləri satışa çıxarılır

Futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 32-ci turu çərçivəsində keçiriləcək “Qarabağ” - “İmişli” oyununun biletləri satışa çıxarılır.
İdman.Biz xəbər verir ki, biletlər bu gün saat 15:00-dan etibarən iTicket.az platforması vasitəsilə onlayn satışda olacaq.
Qiymətlər sektorlara uyğun olaraq 5-20 manat aralığında dəyişir.
Oyun günü azarkeşlər biletləri həm stadionun kassalarından, həm də onlayn şəkildə əldə edə biləcəklər.
Qeyd edək ki, mayın 16-da keçiriləcək qarşılaşma saat 17:00-da Tofiq Bəhrəmov adına Respublika Stadionunda start götürəcək.