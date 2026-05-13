13 May 2026
AZ

Qələbəyə kölgə salan ağır zədə - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
13 May 2026 14:29
119
Qələbəyə kölgə salan ağır zədə - VİDEO

Hondurasın “Motagua” futbol komandasının braziliyalı oyunçusu Romario Da Silva “Olanço” ilə oyunda ağır zədə alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, hadisə “Klausura-2026”nın “Triangulares” mərhələsində baş verib. Səfərdə keçirilən görüşdə “Motagua” 0:2 hesablı qələbə qazansa da, matç daha çox Romarionun zədəsi ilə yadda qalıb.

Braziliyalı futbolçu Maçuka Ramireslə top uğrunda mübarizə zamanı topuq nahiyəsindən ayağı qırılıb. Dərhal həkim briqadası müdaxilə edib və futbolçu xərəkdə meydandan çıxarılıb.

Zədə epizodu “Motagua” düşərgəsində ciddi narahatlıq yaradıb. Komanda vacib qələbə qazansa da, Romarionun durumu oyunun əsas müzakirə mövzusuna çevrilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İkardinin “Qalatasaray” dəftərini bağladığı bildirilir
14:56
Futbol

İkardinin “Qalatasaray” dəftərini bağladığı bildirilir

Türkiyə nəhənginin maaş endirimi təklifni argentinalı hücumçu rədd edib
“Araz-Naxçıvan”ın futbolçusu Benin millisinə dəvət alıb
14:18
Azərbaycan futbolu

“Araz-Naxçıvan”ın futbolçusu Benin millisinə dəvət alıb

Felipe Santos komandaya iyunun 1-də qoşulacaq
“Qarabağ” - “İmişli” matçının biletləri satışa çıxarılır
14:00
Futbol

“Qarabağ” - “İmişli” matçının biletləri satışa çıxarılır

Qiymətlər 5-20 manat aralığındadır
Torreyraya hücum edib bütün “Qalatasaray”ı ölümlə hədələdi - FOTO/VİDEO
13:47
Futbol

Torreyraya hücum edib bütün “Qalatasaray”ı ölümlə hədələdi - FOTO/VİDEO

“Qalatasaray”ın ulduz futbolçusu ticarət mərkəzinin çıxışında yumruqlu hücuma məruz qalıb
Xulio Sezar Rodrigez: “Finalın favoriti yoxdur” - MÜSAHİBƏ
13:17
Futbol

Xulio Sezar Rodrigez: “Finalın favoriti yoxdur” - MÜSAHİBƏ

Keçmiş legioner Azərbaycan futbolunu izlədiyini açıqlayıb
UEFA-nın dəstəyi ilə AFFA tərəfindən həkimlər üçün seminar keçirilib - FOTO
13:02
Azərbaycan futbolu

UEFA-nın dəstəyi ilə AFFA tərəfindən həkimlər üçün seminar keçirilib - FOTO

Seminar AFFA-nın inzibati binasında baş tutub

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:54
Futbol

Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Berqamo təmsilçisi A Seriyasının 36-cı turunda səfərdən üç xalla ayrılıb