13 May 2026
Elmar Baxşıyev: “Azərbaycan Kubokunun final matçının taleyini kiçik bir səhv həll edə bilər”

13 May 2026 15:11
Bunu Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Elmar Baxşıyev deyib.

“Qəbələ” və “Araz-Naxçıvan” klublarının keçmiş baş məşqçisi bu gün ölkə kubokunun finalında üz-üzə gələcək “Sabah” və “Zirə” komandalarının şanslarını dəyərləndirib.

“Düşünürəm ki, final oyunlarının favoriti olmur. Hər iki komanda həlledici mərhələyə qədər gələ bilibsə, deməli, hər ikisinin də şansı var. Lakin cari mövsüm Premyer Liqadakı çıxışlarına baxaraq söyləmək olar ki, “Sabah”ın şansı daha çoxdur. Üstəlik, yüksək motivasiyaya malikdirlər. Çünki artıq ölkə çempionluğunu rəsmiləşdiriblər. Faiz nisbəti ilə hansı komandanın daha çox şanslı olduğunu deyə bilmərəm. Lakin düşünürəm ki azarkeşlər meydanda maraqlı mübarizəyə şahidlik edəcəklər. Hər iki komanda ehtiyatlı oyuna üstünlük verəcək. Çünki kiçik bir səhv kubokun taleyini həll edə bilər”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında söyləyib.

Qeyd edək ki, “Sabah” - “Zirə” görüşü bu gün, saat 20:00-da “Palms Sports Arena”da start götürəcək.

