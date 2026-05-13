13 May 2026
“Əl-Nəsr” azarkeşləri VIP qonaqları döydülər - VİDEO

13 May 2026 11:41
Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” futbol komandasının azarkeşləri “Əl-Hilal”la derbi zamanı qalmaqalla gündəmə gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə “Əl-Nəsr” fanatlarının “Əl-Hilal” tərəfdarlarının olduğu VIP sektora daxil olduğu və əllərindəki dəyənəklərlə aqressiv davranış sərgilədiyi görüntülər yayılıb.

Qeyd edək ki, Səudiyyə Pro Liqasında keçirilən qarşılaşma 1:1 hesabı ilə başa çatıb. “Əl-Nəsr” 37-ci dəqiqədə Məhəmməd Simakanın qolu ilə önə keçsə də, 90+8-ci dəqiqədə qapıçı Bentonun avtoqolu komandanın çempionluq sevincini təxirə salıb.

Qələbə “Əl-Nəsr”ə Kriştianu Ronaldu (Cristiano Ronaldo) dövründə ilk Səudiyyə Pro Liqası titulunu rəsmiləşdirmək imkanı verəcəkdi. Lakin son saniyələrdə buraxılan qol həm meydanda, həm də tribunalarda emosiyaları pik həddə çatdırıb.

