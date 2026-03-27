Fransa millisi yoldaşlıq oyununda Braziliyanı məğlub edib

Braziliya və Fransa arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun ABŞ-ın Foksboro şəhərindəki “Gillette” stadionunda keçirilib. Fransa 2:1 hesablı qələbə qazanıb.
Matçın ilk qolunu 32-ci dəqiqədə fransız hücumçu Kilian Mbappe vurub. Fransa millisinin müdafiəçisi Deotşankul Upamekano 55-ci dəqiqədə birbaşa qırmızı vərəqə alıb. Hücumçu Uqo Ekitike 65-ci dəqiqədə fransızların üstünlüyünü ikiqat artırıb, Cənubi Amerika millisinin müdafiəçisi Bremer isə 79-cu dəqiqədə hesabı 2:1 edib.