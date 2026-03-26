26 Mart 2026
“Mançester Yunayted” Qarneri geri qaytarmaq istəyir

26 Mart 2026 19:58
“Mançester Yunayted” 2022-ci ildən bəri “Everton”da oynayan akademiya məzunu Ceyms Qarneri geri qaytarmaq istəyir.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Ekrem Konura istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, “qırmızı şeytanlar” oyunçunu “Everton”a satarkən geri alma bəndini daxil etməyib. 25 yaşlı futbolçunun 2026-cı ilin yanvar ayında imzalanan müqaviləsinin uzadılmasından sonra “Everton” Qarneri 50-55 milyon funt sterlinqdən (58-63 milyon avro) aşağı qiymətə satmayacaq. Qeyd olunur ki, oyunçu Liverpul klubunun ən çox maaş alan oyunçularından biridir.

Bu mövsüm Qarner bütün yarışlarda 34 oyunda iştirak edib, üç qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.

