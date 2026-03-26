26 Mart 2026
AZ

“Oradan qurtulmaq istəyirdim” - Postekoqlu “Nottingem Forest”dən qovulması barədə

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 Mart 2026 06:11
179
“Oradan qurtulmaq istəyirdim” - Postekoqlu “Nottingem Forest”dən qovulması barədə

“Nottingem Forest”in keçmiş baş məşqçisi Angelos Postekoqlu klubdan qovulması ilə bağlı xatirələrini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, 9 sentyabr - 18 oktyabr 2025-ci il tarixləri arasında “Forest”ə rəhbərlik edib.

“Bu, çox qəddarcasına oldu, hər şey məşqçi otağında baş verdi. Bilirdim ki, bu, istənilən vaxt elan edilə bilər, amma oyundan dərhal sonra məni işdən çıxardılar. Hələ mətbuat qarşısına çıxmamışdım, amma onlar artıq bilirdilər. Sadəcə dəhlizdə gəzirdim.

Oradan çıxmaq istəyirdim, əks halda peşman olacağım bir şey edərdim. Oradan çıxmaq istəyirdim. Bütün yollar bağlı idi, amma bir saat yarım sonra yenidən açıldı. 15 dəqiqə tıxacda qaldım. “Çelsi” azarkeşləri məni “isti” qarşıladılar, “Nottingem Forest” azarkeşləri o qədər də mehriban deyildilər və sonra uşaqlar mənimlə şəkil çəkdirmək istəyərək mənə yaxınlaşmağa başladılar.

Bu, bir insan və ya məşqçi kimi məndə heç bir pis iz buraxmadı. Əksinə, bu, mənə növbəti dəfə qeyri-mümkün bir işi öz üzərinə götürməzdən əvvəl mütləq kiminləsə məsləhətləşəcəyimi anlatdı”, - deyə Postekoqlu bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

