FIFA DÇ-2026-ya gedəcək komandalar üçün viza şərtlərinin sadələşdirilməsinə çalışır

2026-cı il dünya çempionatında iştirak edən beş ölkənin nümayəndələri ABŞ vizası almaq üçün depozit ödəməli olacaqlar.
İdman.Biz-in “The Athletic”ə istinadən məlumatına görə, çətinliklər hazırkı ABŞ Viza Bond pilot proqramı səbəbindən yaranıb.
Bu proqram ölkəyə işgüzar və ya turist vizası ilə daxil olan 50 ölkənin vətəndaşlarından 10.000 ilə 15.000 dollar arasında depozit ödəmələrini tələb edir və bu məbləğ vizanın müddəti bitməzdən əvvəl ABŞ-dan ayrıldıqda geri qaytarılacaq. Proqramın əhatə etdiyi ölkələrin siyahısına milli komandaları 2026-cı il dünya çempionatına vəsiqə qazanan Əlcəzair, Kabo-Verde, Seneqal və Kot-d'İvuar daxildir. Qaydalar 2 apreldən etibarən Tunis vətəndaşlarına da şamil ediləcək.
Qeyd olunur ki, proqram mətnində göstərildiyi kimi, beynəlxalq idman turnirlərinin iştirakçıları da daxil olmaqla, müəyyən kateqoriyalı vətəndaşlar üçün heç bir istisna nəzərdə tutulmayıb. Proqramın əhatə etdiyi ölkələrin futbol federasiyaları vəziyyətdən narahatlıqlarını bildiriblər; məsələ ötən ay DÇ-2026-ya hazırlıq seminarlarında müzakirə olunub.
Məlumata görə, FIFA hazırda Tramp administrasiyasını oyunçular, məşqçilər heyəti və DÇ-2026 komandalarının işçiləri, eləcə də federasiya rəhbərləri və əsas sponsor heyəti üçün güzəşt etməyə razı salmağa çalışır. FIFA nümayəndə heyətlərinə rəsmi dəvətnamələrin depozitdən imtina üçün əsas olmasını istəyir. ABŞ hakimiyyətinin FIFA-ya güzəşt etsə, güzəştin yalnız milli komanda üzvlərinə veriləcəyi, oyunçuların ailələri və azarkeşlərinin isə yenə də depoziti ödəməli olacağı gözlənilir.