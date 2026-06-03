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“Hoffenhaym” Avstriya millisinin yarımmüdafiəçisi ilə müqavilə imzalayıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 İyun 2026 23:08
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“Hoffenhaym” Avstriya millisinin yarımmüdafiəçisi ilə müqavilə imzalayıb

Klubun mətbuat xidməti avstriyalı yarımmüdafiəçi Patrik Vimmerin “Hoffenhaym”a keçdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, tərəflər 2031-ci ilə qədər müqavilə imzalayıblar.

25 yaşlı cinah oyunçusu daha əvvəl “Volfsburq”da və Avstriya millisində oynayıb. Ötən mövsüm Vimmer 25 Bundesliqa oyununda iştirak edib, dörd qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. O, həmçinin Almaniya Kuboku oyununda iki dəfə iştirak edib və üç məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun bazar dəyəri 12 milyon avrodur.

2025/26 mövsümünün sonunda “Hoffenhaym” Bundesliqanın turnir cədvəlində 61 xalla beşinci yerdə qərarlaşıb. “Volfsburq” 29 xal qazanıb və düşmə zonasında 16-cı yerdədir.

İdman.Biz
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