“Bavariya” 2026/2027 mövsümü öncəsi UEFA reytinqində birincidir

“Bavariya” 2026/27 mövsümündən əvvəl UEFA reytinqində birinci yeri tutub.
İdman.Biz-in məlumatına görə, “Real Madrid” ikinci, “Pari Sen-Jermen” isə üçüncüdür.
Reytinqlər klubların 2021/22 mövsümündən başlayaraq Avropa yarışlarındakı performansına əsaslanır. “Bavariya” son beş mövsümün hər birində Çempionlar Liqasının dörddəbir finalına yüksəlib, iki dəfə yarımfinala yüksələrək birinci yeri təmin edib.
2025/26 mövsümündə ümumilikdə ən çox xal toplayan “Arsenal” yeddinci yeri tutub. “Aston Villa” isə 29 pillə irəliləyərək 17-ci yerə yüksəlib.