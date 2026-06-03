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“Bavariya” 2026/2027 mövsümü öncəsi UEFA reytinqində birincidir

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 İyun 2026 22:12
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“Bavariya” 2026/2027 mövsümü öncəsi UEFA reytinqində birincidir

“Bavariya” 2026/27 mövsümündən əvvəl UEFA reytinqində birinci yeri tutub.

İdman.Biz-in məlumatına görə, “Real Madrid” ikinci, “Pari Sen-Jermen” isə üçüncüdür.

Reytinqlər klubların 2021/22 mövsümündən başlayaraq Avropa yarışlarındakı performansına əsaslanır. “Bavariya” son beş mövsümün hər birində Çempionlar Liqasının dörddəbir finalına yüksəlib, iki dəfə yarımfinala yüksələrək birinci yeri təmin edib.

2025/26 mövsümündə ümumilikdə ən çox xal toplayan “Arsenal” yeddinci yeri tutub. “Aston Villa” isə 29 pillə irəliləyərək 17-ci yerə yüksəlib.

İdman.Biz
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