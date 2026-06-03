“Napoli”nin yarımmüdafiəçisi ilə bir neçə MLS klubu maraqlanır

“Napoli”nin hücumameyilli yarımmüdafiəçisi Kevin De Brüyne transferi nəzərdən keçirə bilər.
İdman.Biz-in jurnalist və insayder Nikolo Şiraya istinadən verdiyi məlumata görə, bir neçə MLS komandası 34 yaşlı belçikalı ilə maraqlanır.
De Brüynenin “Napoli” ilə müqaviləsi 2027-ci ilə qədərdir və bir illik uzadılma seçimi də daxildir. Lakin oyunçunun özü hələ gələcəyi ilə bağlı qərar verməyib. Yarımmüdafiəçi 2025-ci ildə “Napoli” ilə müqavilə imzalayıb və “Mançester Siti”dən azad agent kimi komandaya qoşulub.
O, bu mövsüm “Napoli”də 21 oyunda iştirak edib, beş qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, Kevin De Brüynenin bazar dəyəri 8 milyon avrodur.