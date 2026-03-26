Salahın gedişindən sonra “Liverpul” iki cinah oyunçusunu hədəfləyir

“Liverpul”, bu yay klubdan ayrılacağını açıqlayan hücumçu Məhəmməd Salah üçün potensial əvəzedici axtarır.
İdman.Biz bildirir ki, jurnalist Fabris Houkins misirli oyunçuya alternativ kimi nəzərdən keçirilən namizədlərin adlarını açıqlayıb.
“Maykl Olise bütün böyük Avropa klublarında potensial transfer siyahılarının başındadır, lakin “Bavariya” onu buraxmaq istəmir. Yann Diomande və Fransisko Konseysao kimi bir neçə gənc oyunçu izlənilir.
Keçən il “qırmızılar” hazırda PSJ ilə müqavilə uzatma danışıqları aparan Bredli Barkola ilə maraqlanırdı. Bu danışıqları böyük klublar diqqətlə izləyir və nəticə əlverişsiz olarsa, vəziyyətdən istifadə etməyə hazırdırlar”, - Houkins sosial media platforması X-də yazıb.