“Əl-İttihad” “Çelsi”dən Entso Fernandes üçün təklif hazırlayır

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-İttihad” klubu yarımmüdafiəçi Entso Fernandes üçün “Çelsi”yə rəsmi təklif etmək niyyətindədir.
İdman.Biz bildirir ki, jurnalist və insayder Ekrem Konurun sosial media hesabında verdiyi məlumata görə, iki tərəf razılığa gələrsə, argentinalı oyunçu komandaya qoşula bilər.
Fernandezin özü Səudiyyə Ərəbistanına mümkün keçidə şübhə ilə yanaşsa da, klubun maliyyə imkanları onu yenidən düşünməyə vadar edə bilər. Bundan əlavə, digər Avropa klubları da, o cümlədən PSJ və “Real Madrid” də oyunçunu izləyir və bu klublar da onun transferi üçün əsas namizəd hesab olunur.
“Çelsi” Fernandesi saxlamaqda maraqlıdır və ona daha əlverişli şərtlərlə yeni müqavilə təklif edir. Yarımmüdafiəçi bu mövsüm “Çelsi”də 46 oyunda meydana çıxıb, 12 qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla müqaviləsi 2032-ci ilə qədərdir və Transfermarkt-a görə, onun bazar dəyəri 90 milyon avrodur.