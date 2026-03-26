Mbappe “Real”ın həkimlərinin səhv dizini müayinə etməsi barədə şayiələrə münasibət bildirib

“Real Madrid” və Fransa millisinin hücumçusu Kilian Mbappe Madrid həkimlərinin səhv diz müayinəsi aparması ilə bağlı şayiələrə cavab verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl bildirilirdi ki, “Real Madrid” həkimləri sol dizini müayinə etmək əvəzinə, fransız hücumçunun sağ dizini müayinə ediblər.
“Həkimlərin səhv diz müayinəsi aparması ilə bağlı məlumatlar yalandır. Bunun üçün dolayı yolla mən məsuliyyət daşıya bilərəm. Ünsiyyət problemləri yarandıqda hamı bundan istifadə edir”, - deyə "El Chiringuito" qəzeti X sosial media saytında Mbappenin sözlərini sitat gətirib.
Mbappe bu mövsüm bütün yarışlarda 35 oyunda meydana çıxıb, 38 qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib.