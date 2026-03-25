25 Mart 2026 03:43
“Liverpul” Salahın əvəzinə üç futbolçunu nəzərdən keçirir

“Liverpul” 2025/2026 mövsümünün sonunda klubdan ayrılacağını açıqlayan hücumçu Məhəmməd Salahı əvəz etmək üçün 140 milyon avroya qədər pul xərcləyə bilər.

İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, İngiltərə klubu sağ cinah müdafiəçisi mövqeyi üçün üç namizədi nəzərdən keçirir.

“Liverpul”un qısa siyahısına Almaniyanın “RB Leypsiq” klubundan hücumçu Yann Diomande və “Nyukasl”dan Entoni Qordon daxildir. Bununla belə, komandanın əsas hədəfi 140 milyon avro dəyərində olan “Bavariya”nın fransız oyunçusu Maykl Olise olaraq qalır.

Klub rəhbərliyinin “Bavariya”nı oyunçu ilə yollarını ayırmağa inandıracağına ümid etdiyi bildirilir. Onun İngiltərə Premyer Liqasındakı təcrübəsi və sağ cinah müdafiəçisinin onun üstünlük verdiyi mövqe olması fransız oyunçunun rəqibləri ilə müqayisədə güclü tərəfləri arasındadır.

