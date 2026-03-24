“Liverpul” Salahın komandadan ayrılması ilə bağlı açıqlama yayıb

Hücumçu Məhəmməd Salah mövsümün sonunda klubdan ayrıldığını elan etdikdən sonra “Liverpul” rəsmi saytında açıqlama yayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Salah 2017-ci ildən “Liverpul”da çıxış edir.
“Məhəmməd Salah 2025/2026 mövsümünün sonunda “Liverpul”dakı möhtəşəm karyerasına son qoyacaq.
Hücumçu "qırmızılar"la razılığa gəlib ki, bu da onun “Enfild”dəki doqquz illik möhtəşəm karyerasına son qoyacaq.
Salah azarkeşlərə hörmət və minnətdarlıq əlaməti olaraq gələcəyi ilə bağlı şəffaflığı təmin etmək üçün bunu mümkün qədər tez bir zamanda elan etmək istəyini bildirib.
2017-ci ilin yayında “Roma”dan alınan 11 nömrəli forma özünü "Liverpul" tarixinin ən böyük futbolçularından biri kimi möhkəm şəkildə təsdiqləyib və klubun iki Premyer Liqa titulunu, Çempionlar Liqasını, FİFA Klublararası Dünya Kubokunu, UEFA Superkubokunu, İngiltərə Kubokunu, iki Liqa Kubokunu və İngiltərə Superkubokunu qazanmasına kömək edib.
Misirli bu günə qədər 435 matçda 255 qol vurub və Liverpulun bütün zamanların ən yaxşı bombardirləri siyahısında üçüncü yeri tutub. O, dörd dəfə Premyer Liqanın “Qızıl buts” mükafatını qazanıb və bir çox digər fərdi mükafatlara da layiq görülüb.
Hələ bir çox oyun qarşıdadır, Salah bu gün Liverpul üçün mümkün olan ən yaxşı nəticəni əldə etməyə diqqət yetirir. mövsüm. Buna görə də, onun irsini və nailiyyətlərini tam şəkildə qeyd etmək vaxtı bu ilin sonlarında, “Enfild”lə vidalaşdığı zaman gələcək”, - deyə mersisaydlılar açıqlamada bildiriblər.