2 İyun 2026
AZ

İsveçrə millisinin hücumçusu DÇ-2026-ya gedə bilməyib

DÇ-2026
Xəbərlər
2 İyun 2026 21:57
81
İsveçrə millisinin hücumçusu DÇ-2026-ya gedə bilməyib

“Renn”in və İsveçrənin hücumçusu Briel Embolo komanda ilə birlikdə 2026-cı il dünya çempionatı üçün ABŞ-a uça bilməyib.

İdman.Biz bunu Mundo Deportivo-ya istinadən xəbər verir.

Gecikmə oyunçunun təqdim etdiyi elektron giriş icazəsinin (EIA) əlavə yoxlanılması ilə əlaqədardır. Fəsadlara baxmayaraq, EIA 2 iyun çərşənbə axşamı səhəri təsdiqlənib. İsveçrə Futbol Assosiasiyası hazırda ABŞ hakimiyyəti ilə birbaşa əlaqə saxlayır və Embolonun yaxın günlərdə, ehtimal ki, 3 iyun çərşənbə axşamı və ya çərşənbə günü milli komandaya qoşulacağını gözləyir.

Dünya çempionatının qrup mərhələsində İsveçrə komandası Qətər, Bosniya və Herseqovina və Kanada milli komandaları ilə qarşılaşacaq. DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“IShowSpeed”in DÇ-2026 üçün yazdığı mahnı Şakiranın “Dai dai”ni kölgədə qoydu - VİDEO
17:39
DÇ-2026

“IShowSpeed”in DÇ-2026 üçün yazdığı mahnı Şakiranın “Dai dai”ni kölgədə qoydu - VİDEO

İzləyicilər “World Cup” trekinə böyük maraq göstəriblər
“Sabah”ın futbolçusu Özbəkistan millisinin yekun heyətinə salınmadı
16:15
DÇ-2026

“Sabah”ın futbolçusu Özbəkistan millisinin yekun heyətinə salınmadı

Umarali Raxmonaliyev Özbəkistan millisinin aparıcı futbolçusu hesab edilir
Türkiyə millisinin 2026 Dünya Çempionatı üçün heyəti müəyyənləşib
12:29
DÇ-2026

Türkiyə millisinin 2026 Dünya Çempionatı üçün heyəti müəyyənləşib

Turnirdə 48 milli komanda mübarizə aparacaq
Opta Fransanın dünya çempionu olmaq şanslarını qiymətləndirib
01:06
DÇ-2026

Opta Fransanın dünya çempionu olmaq şanslarını qiymətləndirib - VİDEO

Dünya çempionatının qrup mərhələsində Fransa I qrupunda Norveç, Seneqal və İraqla oynayacaq
Xorvatiya millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb
1 İyun 23:15
DÇ-2026

Xorvatiya millisinin dünya çempionatı üçün heyəti açıqlanıb

Xorvatiya millisi dünya çempionatının qrup mərhələsində L qrupunda mübarizə aparacaq
Opta Almaniya millisinin DÇ-2026-dakı şanslarını qiymətləndirib
1 İyun 20:33
DÇ-2026

Opta Almaniya millisinin DÇ-2026-dakı şanslarını qiymətləndirib

Almaniya komandası E qrupunda Kürasao, Kot-d'İvuar və Ekvadorla qarşılaşacaq

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq