İsveçrə millisinin hücumçusu DÇ-2026-ya gedə bilməyib

“Renn”in və İsveçrənin hücumçusu Briel Embolo komanda ilə birlikdə 2026-cı il dünya çempionatı üçün ABŞ-a uça bilməyib.
İdman.Biz bunu Mundo Deportivo-ya istinadən xəbər verir.
Gecikmə oyunçunun təqdim etdiyi elektron giriş icazəsinin (EIA) əlavə yoxlanılması ilə əlaqədardır. Fəsadlara baxmayaraq, EIA 2 iyun çərşənbə axşamı səhəri təsdiqlənib. İsveçrə Futbol Assosiasiyası hazırda ABŞ hakimiyyəti ilə birbaşa əlaqə saxlayır və Embolonun yaxın günlərdə, ehtimal ki, 3 iyun çərşənbə axşamı və ya çərşənbə günü milli komandaya qoşulacağını gözləyir.
Dünya çempionatının qrup mərhələsində İsveçrə komandası Qətər, Bosniya və Herseqovina və Kanada milli komandaları ilə qarşılaşacaq. DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.