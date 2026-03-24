Kunde: “Pedri mənim sevimli futbolçumdur”

“Barselona”nın müdafiəçisi Jül Kunde klubun yarımmüdafiəçisi Pedrini dahi adlandırıb.
İdman.Biz bildirir ki, Pedri 2020-ci ildən Kataloniya klubunda çıxış edir.
“Pedri mənim ən sevdiyim oyunçudur. O, sadəcə möhtəşəmdir. Düzünü desəm, o, fərqli səviyyədə fəaliyyət göstərən oyunçulardan biridir. Hətta məşqdə və hər şeydə etdiyi şeylər belə... Bu, onun fitri texnikasıdır. O, sola və ya sağa dönə, həm sağ, həm də sol ayağı ilə oynaya bilər, inanılmaz görmə qabiliyyətinə malikdir, çox şeyə qadirdir.
Düşünürəm ki, kifayət qədər diqqət yetirilməyən başqa bir cəhət də var: onun müdafiə işi. Pedri daim qaçan oyunçudur... [Müdafiədə] o, topu qazanır... Keçən il o, Avropada top qazanan oyunlarda bütün oyunçulara liderlik edib.
O, hər matçda təxminən 12 km qaçır və bunu edərkən topu qazanmalı, komandanı irəli itələməli, ötürmələri paylamalı və rəqibin müdafiəsini dağıtmalıdır. Pedri sadəcə parlaq oyunçudur, həqiqətən parlaq futbolçudur”, - o, deyib.