Enzo Fernandes “Real Madrid”ə mümkün transferi barədə danışıb

23 Mart 2026 22:02
“Çelsi”nin yarımmüdafiəçisi Enzo Fernandes “Real Madrid”ə mümkün transferi ilə bağlı şayiələrə cavab verib.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist və insayder Fabrizio Romano məlumat yayıb.

“Düzünü desəm, [bu istiqamətdə] heç nə yoxdur. Danışıqlar aparılmır. Mən diqqətimi “Çelsi”yə və mövsümün qalan hissəsinə yönəltmişəm və Dünya çempionatından sonra nə olacağını görəcəyik”, - Fernandes bildirib.

Bu mövsüm argentinalı bütün yarışlarda 46 oyunda meydana çıxıb, 12 qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2032-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 90 milyon avrodur.

