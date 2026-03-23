Dünya çempionu “Ayntraxt Frankfurt”la müqaviləsini uzadacaq

Yarımmüdafiəçi Mario Getze tezliklə “Ayntraxt Frankfurt”la müqaviləsini uzadacaq.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə jurnalist Florian Plettenberq sosial mediada məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, oyunçu klubla 2027-ci ilin yayına qədər davam edəcək əmək müqaviləsini razılaşdırıb. Tərəflər artıq şifahi razılığa gəliblər və razılaşma yaxın günlərdə rəsmi olaraq açıqlanacaq.
Bu mövsüm Mario Getze klubun heyətində bütün yarışlarda 26 oyun keçirib və iki məhsuldar ötürmə edib. Onun komanda ilə hazırkı müqaviləsi 2026-cı ilin iyun ayına qədərdir.