8 May 2026
AZ

“Real Madrid” Valverde və Tçuamenini 500 min avro cərimələyib

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 May 2026 20:21
96
“Real Madrid” Valverde və Tçuamenini 500 min avro cərimələyib

“Real Madrid” rəsmi saytında yarımmüdafiəçilər Federiko Valverde və Orelyen Tçuameniyə 500.000 avro cərimə tətbiq etdiyi barədə açıqlama yayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 7 may tarixində yarımmüdafiəçilər Federiko Valverde və Orelyen Tçuameni arasında məşq zamanı baş verən şifahi mübahisənin soyunma otağında davaya səbəb olduğu bildirilib. Dava nəticəsində uruqvaylı oyunçu başından xəsarət alıb və xəstəxanaya aparılıb.

“Real Madrid” Futbol Klubu bildirir ki, oyunçularımız Federiko Valverde və Aurelien Çouameniyə qarşı intizam icraatının başlanmasına səbəb olan hadisələrlə əlaqədar olaraq bu gün istintaq məmurunun qarşısına çıxıblar.

Çıxışlar zamanı oyunçular baş verənlərə görə tam peşman olduqlarını bildiriblər və bir-birlərindən üzr istəyiblər.
Onlar həmçinin klubdan, komanda yoldaşlarından, məşqçilər heyətindən və azarkeşlərdən üzr istəyiblər və hər ikisi klubun uyğun hesab etdiyi hər hansı bir cəzanı qəbul etməyə razı olublar.

Bu halları nəzərə alaraq, “Real Madrid” hər bir oyunçuya 500.000 avro məbləğində maliyyə cəriməsi tətbiq etmək qərarına gəlib və bununla da müvafiq daxili prosedurları yerinə yetirib", - deyə açıqlamada bildirilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Sol vinger mövqeyində “Bavariya”nın əsas hədəfi Barkoladır
19:37
Dünya futbolu

Sol vinger mövqeyində “Bavariya”nın əsas hədəfi Barkoladır

“Arsenal”, “Barselona” və “Liverpul”un da Barkola ilə maraqlandığı bildirilir
Qvardiola Premyer Liqada ayın məşqçisi seçildi
19:21
Dünya futbolu

Qvardiola Premyer Liqada ayın məşqçisi seçildi

“Nottinqem Forest”in yarımmüdafiəçisi Morqan Gibbs-Uayt ən yaxşı oyunçu seçilib
Runi “Mançester Yunayted” üçün Karriki seçdi
18:36
Futbol

Runi “Mançester Yunayted” üçün Karriki seçdi

İngiltərəli sabiq hücumçu Maykl Karrikin klubda uzun illər işləyə biləcəyini düşünür
Haykinin Dünya Çempionatı arzusu təhlükədə
18:13
Futbol

Haykinin Dünya Çempionatı arzusu təhlükədə

FIFA “Budyo-Qlimt”in qapıçısına Norveç millisində oynamağa icazə verməyib
Mareskanın “Çelsi”dən gediş səbəbləri açıqlandı
18:01
Futbol

Mareskanın “Çelsi”dən gediş səbəbləri açıqlandı

İtaliyalı mütəxəssisin rəhbərliklə üç əsas məsələdə fikir ayrılığı yaşadığı bildirilir
Kanada millisinin kapitanı bir müddət yaşıl meydanlardan kənar qalacaq
17:56
Dünya futbolu

Kanada millisinin kapitanı bir müddət yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

O, sol bud əzələsindən zədə alıb

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib