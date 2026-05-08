8 May 2026
AZ

Kanada millisinin kapitanı bir müddət yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 May 2026 17:56
111
Kanada millisinin kapitanı bir müddət yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

“Bavariya”nın və Kanada millisinin müdafiəçisi Alfonso Devis zədə alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu PSJ-yə qarşı Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsinin cavab oyununda (1:1) sol ayağının arxa bud əzələsindən xəsarət alıb. O, ikinci hissədə meydana daxil olub və qarşılaşmanı sona qədər davam etdirib.

Məlumata görə, Devisin bu zədə səbəbindən bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacağı bildirilib.

Qeyd edək ki, 23 oyunda 1 qol vuran 23 yaşlı futbolçu Kanada millisinin kapitanıdır və komanda 2026-cı il dünya çempionatının ev sahiblərindən biridir. Kanada B qrupunda Bosniya və Herseqovina, Qətər və İsveçrə ilə mübarizə aparacaq. İlk oyun 12 iyunda keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Runi “Mançester Yunayted” üçün Karriki seçdi
18:36
Futbol

Runi “Mançester Yunayted” üçün Karriki seçdi

İngiltərəli sabiq hücumçu Maykl Karrikin klubda uzun illər işləyə biləcəyini düşünür
Haykinin Dünya Çempionatı arzusu təhlükədə
18:13
Futbol

Haykinin Dünya Çempionatı arzusu təhlükədə

FIFA “Budyo-Qlimt”in qapıçısına Norveç millisində oynamağa icazə verməyib
Mareskanın “Çelsi”dən gediş səbəbləri açıqlandı
18:01
Futbol

Mareskanın “Çelsi”dən gediş səbəbləri açıqlandı

İtaliyalı mütəxəssisin rəhbərliklə üç əsas məsələdə fikir ayrılığı yaşadığı bildirilir
“Ayaks” Slotdan imtina edib Mişelə yönəldi
17:46
Futbol

“Ayaks” Slotdan imtina edib Mişelə yönəldi

Amsterdam klubu “Jirona”nın baş məşqçisini prioritet namizəd sayır
15 yaşlı qızla yazışan futbolçu komandadan kənarlaşdırdı
17:31
Futbol

15 yaşlı qızla yazışan futbolçu komandadan kənarlaşdırdı

Onun görüş təklifi ilə yanaşı əxlaqsız ifadə işlətdiyi iddia olunub
Tçuameni “El-Klasiko”da oynaya biləcək
17:18
Futbol

Tçuameni “El-Klasiko”da oynaya biləcək

“Real Madrid” Valverde ilə qalmaqal yaşayan fransalı futbolçunu heyətdən kənarlaşdırmayacaq

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib