Sol vinger mövqeyində “Bavariya”nın əsas hədəfi Barkoladır

Bredli Barkola “Bavariya”nın əsas sol cinah oyunçusu hədəfidir.
İdman.Biz bu barədə jurnalist Florian Plettenberqə istinadən bildirir.
PSJ oyunçusunun transferi çətin olacaq, lakin Münhen klubu 22 yaşlı fransız futbolçunu transfer etmək imkanlarını fəal şəkildə araşdırır.
Əgər Barkolanın transferi mümkün olmazsa, “Atletik Bilbao”dan Niko Uilyams əsas alternativ olacaq. “Bavariya”nın idman direktoru Maks Eberl həmçinin “Brayton”dan Kaoru Mitoma, “Milan”dan Rafael Leao və “Liverpul”dan Kodi Qakpo da daxil olmaqla digər variantları da nəzərə alır.
“Arsenal”, “Barselona” və “Liverpul”un da Barkola ilə maraqlandığı bildirilir.