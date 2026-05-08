8 May 2026
AZ

Komanda yoldaşları Vinisiusu “işverənlikdə” günahlandırırlar

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 May 2026 21:57
94
Komanda yoldaşları Vinisiusu “işverənlikdə” günahlandırırlar

İspaniyanın aparıcı media orqanları “Real Madrid” haqqında iki yeni daxili xəbər yayıblar.

İdman.Biz Marca-ya istinadən xəbər verir ki, komanda daxilində parçalanma ötən ilin oktyabr ayından başlayıb.

Vinisius, Valverde, Bellingem və Kamavinqa da daxil olmaqla bir neçə əsas oyunçu baş məşqçi Xabi Alonsonun metodlarından açıq şəkildə narazılığını bildirməyə başlayıb. Onlar taktiki intensivliyi, daimi video təhlili və məşqçinin sərtliyini bəyənmirmişlər.

Oyunçular taktiki məşqlər zamanı yatmış kimi davranıblar və ya Xabi danışarkən pıçıldaşıblar. Onlar onun metodlarının oyuna mənfi təsir etdiyinə inanırmışlar. Bu vaxt komandanın bəzi üzvləri Alonsonun fikirlərini dəstəkləyiblər. Məşqçi hörmətsizlikdən o qədər bezib ki, bir dəfə “Mən uşaq bağçasında olduğumu belə bilmirdim!” deyə bildirib.

Mundo Deportivo-ya görə, Alvaro Arbeloanın rəhbərliyi altında münaqişələr davam edib. Lakin Vinisius məşqçinin tərəfini tutmağa başlayıb. “Real Madrid” oyunçuları əmindirlər ki, Vinisius Arbeloaya məlumat ötürür. O, məşqçiyə oyunçular arasındakı münaqişələr barədə məlumat verir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real” Mourinyonun kluba qayıtması üçün əməliyyata başlayıb – Romano
21:08
Dünya futbolu

“Real” Mourinyonun kluba qayıtması üçün əməliyyata başlayıb – Romano

Portuqaliyalı mütəxəssis geri qayıtmaqda son dərəcə maraqlıdır
“Real Madrid” Valverde və Tçuamenini 500 min avro cərimələyib
20:21
Dünya futbolu

“Real Madrid” Valverde və Tçuamenini 500 min avro cərimələyib

Dava nəticəsində uruqvaylı oyunçu başından xəsarət alıb və xəstəxanaya aparılıb.
Sol vinger mövqeyində “Bavariya”nın əsas hədəfi Barkoladır
19:37
Dünya futbolu

Sol vinger mövqeyində “Bavariya”nın əsas hədəfi Barkoladır

“Arsenal”, “Barselona” və “Liverpul”un da Barkola ilə maraqlandığı bildirilir
Qvardiola Premyer Liqada ayın məşqçisi seçildi
19:21
Dünya futbolu

Qvardiola Premyer Liqada ayın məşqçisi seçildi

“Nottinqem Forest”in yarımmüdafiəçisi Morqan Gibbs-Uayt ən yaxşı oyunçu seçilib
Runi “Mançester Yunayted” üçün Karriki seçdi
18:36
Futbol

Runi “Mançester Yunayted” üçün Karriki seçdi

İngiltərəli sabiq hücumçu Maykl Karrikin klubda uzun illər işləyə biləcəyini düşünür
Haykinin Dünya Çempionatı arzusu təhlükədə
18:13
Futbol

Haykinin Dünya Çempionatı arzusu təhlükədə

FIFA “Budyo-Qlimt”in qapıçısına Norveç millisində oynamağa icazə verməyib

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib
5 May 23:26
Basketbol

“Sabah” basketbol klubuna çempionluq kuboku təqdim edilib - YENİLƏNİB

Mövsümü ikinci başa vuran “Abşeron Lions” kollektivinin oyunçularına gümüş medallar verilib