Komanda yoldaşları Vinisiusu “işverənlikdə” günahlandırırlar

İspaniyanın aparıcı media orqanları “Real Madrid” haqqında iki yeni daxili xəbər yayıblar.
İdman.Biz Marca-ya istinadən xəbər verir ki, komanda daxilində parçalanma ötən ilin oktyabr ayından başlayıb.
Vinisius, Valverde, Bellingem və Kamavinqa da daxil olmaqla bir neçə əsas oyunçu baş məşqçi Xabi Alonsonun metodlarından açıq şəkildə narazılığını bildirməyə başlayıb. Onlar taktiki intensivliyi, daimi video təhlili və məşqçinin sərtliyini bəyənmirmişlər.
Oyunçular taktiki məşqlər zamanı yatmış kimi davranıblar və ya Xabi danışarkən pıçıldaşıblar. Onlar onun metodlarının oyuna mənfi təsir etdiyinə inanırmışlar. Bu vaxt komandanın bəzi üzvləri Alonsonun fikirlərini dəstəkləyiblər. Məşqçi hörmətsizlikdən o qədər bezib ki, bir dəfə “Mən uşaq bağçasında olduğumu belə bilmirdim!” deyə bildirib.
Mundo Deportivo-ya görə, Alvaro Arbeloanın rəhbərliyi altında münaqişələr davam edib. Lakin Vinisius məşqçinin tərəfini tutmağa başlayıb. “Real Madrid” oyunçuları əmindirlər ki, Vinisius Arbeloaya məlumat ötürür. O, məşqçiyə oyunçular arasındakı münaqişələr barədə məlumat verir.