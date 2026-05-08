8 May 2026
"Real" Mourinyonun kluba qayıtması üçün əməliyyata başlayıb – Romano

8 May 2026 21:08
“Real” Mourinyonun kluba qayıtması üçün əməliyyata başlayıb – Romano

“Real Madrid” Joze Mourinyonu geri qaytarmaq üçün əməliyyata başlayıb.

İdman.Biz jurnalist Fabrizio Romanoya istinadən bildirir ki, hazırda iki tərəf arasında birbaşa əlaqə davam edir.
Mourinyo 2025-ci ilin sentyabr ayından bəri “Benfika”nı idarə edir.

Mənbənin məlumatına görə, Portuqaliya klubu 63 yaşlı mütəxəssisi nəyin bahasına olursa olsun saxlamaq istəyir, lakin “Los Blancos”la danışıqların davam etdiyindən xəbərdardır. Mourinyonun mümkün qayıdışı ilə bağlı qərarı “Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres verəcək. Portuqaliyalı mütəxəssis geri qayıtmaqda son dərəcə maraqlıdır.

Mourinyo 2010-cu ildən 2013-cü ilə qədər Madrid komandasını çalışdırıb. Bu müddət ərzində “Real Madrid” İspaniya liqasını, İspaniya Kubokunu və İspaniya Superkubokunu qazanıb.

