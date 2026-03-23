PSJ Çempionlar Liqasının 1/4 final oyunlarına görə Liqa 1 matçının təxirə salınmasını istəyir

“L'Équipe” xəbər verir ki, Fransanın PSJ klubu Peşəkar Futbol Liqasından (LFP) Liqa 1-in 29-cu turunun 11 apreldə “Lans”la keçirilməsi planlaşdırılan oyununu təxirə salmasını istəyib.
İdman.Biz bildirir ki, Paris klubu UEFA Çempionlar Liqasının dörddəbir final mərhələsində “Liverpul”la oyunları arasında keçirilməsi planlaşdırılan oyunu təxirə salmaq istəyir. Bu oyunlar 8 və 14 apreldə keçiriləcək.
LFP-nin direktorlar şurası bu məsələ ilə bağlı qərar vermək üçün tezliklə görüşəcək.
Daha əvvəl “Lans”ın baş məşqçisi Pyer Sajın oyunun təxirə salınmasına qarşı olduğu və bunun LFP-nin qərarına təsir göstərə biləcəyi bildirilirdi.