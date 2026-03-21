İspaniya millisinin martda keçiriləcək yoldaşlıq oyunları üçün heyəti açıqlanıb

İspaniya millisi X sosial media hesabında Serbiya və Misirlə keçiriləcək yoldaşlıq oyunları üçün heyətini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, qarşılaşmalar martın 27 və 31-də baş tutacaq.
Qapıçılar: Unai Simon (Atletik Bilbao), David Raya (Arsenal), Aleks Remiro (Real Sosyedad), Joan Qarsiya (Barselona).
Müdafiəçilər: Markos Loryente (Atletiko), Pedro Porro (Tottenhem), Aymerik Laporte (Atletik Bilbao), Pau Kubarsi (Barselona), Din Heysen (Real Madrid), Kristian Moskera (Arsenal), Mark Kukurelya (Çelsi), Alehandro Qrimaldo (Bayer).
Yarımmüdafiəçilər: Rodri (Mançester Siti), Martin Subimendi (Arsenal), Pablo Fornals (Betis), Karlos Soler (Real Sosyedad), Pedri, Dani Olmo və Fermin Lopes (hamısı Barselona).
Hücumçular: Yeremy Pino (Kristal Palas), Aleks Baena (Atletiko Madrid), Ander Barrenekse (Real Sosyedad), Viktor Munyos (Osasuna), Mikel Oyarsabal (Real Sosyedad), Borxa İqlesias (Selta Viqo), Ferran Torres və Lamin Yamal (hər ikisi Barselona).