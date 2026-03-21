21 Mart 2026
İspaniya millisinin martda keçiriləcək yoldaşlıq oyunları üçün heyəti açıqlanıb

21 Mart 2026 07:19
İspaniya millisi X sosial media hesabında Serbiya və Misirlə keçiriləcək yoldaşlıq oyunları üçün heyətini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, qarşılaşmalar martın 27 və 31-də baş tutacaq.

Qapıçılar: Unai Simon (Atletik Bilbao), David Raya (Arsenal), Aleks Remiro (Real Sosyedad), Joan Qarsiya (Barselona).

Müdafiəçilər: Markos Loryente (Atletiko), Pedro Porro (Tottenhem), Aymerik Laporte (Atletik Bilbao), Pau Kubarsi (Barselona), Din Heysen (Real Madrid), Kristian Moskera (Arsenal), Mark Kukurelya (Çelsi), Alehandro Qrimaldo (Bayer).

Yarımmüdafiəçilər: Rodri (Mançester Siti), Martin Subimendi (Arsenal), Pablo Fornals (Betis), Karlos Soler (Real Sosyedad), Pedri, Dani Olmo və Fermin Lopes (hamısı Barselona).

Hücumçular: Yeremy Pino (Kristal Palas), Aleks Baena (Atletiko Madrid), Ander Barrenekse (Real Sosyedad), Viktor Munyos (Osasuna), Mikel Oyarsabal (Real Sosyedad), Borxa İqlesias (Selta Viqo), Ferran Torres və Lamin Yamal (hər ikisi Barselona).

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Afrika Kubokunda qələbələrinin əllərindən alınmasından sonra Seneqalın məşqçisi hərbi bazadan video çəkib
06:26
Dünya futbolu

Afrika Kubokunda qələbələrinin əllərindən alınmasından sonra Seneqalın məşqçisi hərbi bazadan video çəkib - VİDEO

CAF Afrika Millətlər Kuboku finalına görə Seneqala texniki məğlubiyyət verib
Canluici Donnarumma Liqa Kubokunun finalında oynamayacaq
05:40
Dünya futbolu

Canluici Donnarumma Liqa Kubokunun finalında oynamayacaq

Onu Ceyms Trafford əvəz edəcək
“Mançester Yunayted” Entoni Robinsonla maraqlanır
04:31
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Entoni Robinsonla maraqlanır

Robinson bu mövsüm bütün turnirlərdə 18 oyunda meydana çıxıb
“Qalatasaray” “Liverpul”u məhkəməyə vermək niyyətindədir
01:21
Dünya futbolu

“Qalatasaray” “Liverpul”u məhkəməyə vermək niyyətindədir

Lanq meydanın kənarındakı reklam lövhəsinə çırpılaraq barmağını zədələyib
İbrahimoviç qanadlı şirin belində - VİDEO
00:30
Futbol

İbrahimoviç qanadlı şirin belində - VİDEO

Əfsanəvi isveçli hücumçu qarşıdan gələn turnirdə ekspert kimi fəaliyyət göstərəcək
Qarabağ”ın futbolçusu Kolumbiya millisinə dəvət olunmadı - FOTO
20 Mart 15:55
Futbol

Qarabağ”ın futbolçusu Kolumbiya millisinə dəvət olunmadı - FOTO

Xorvatiya və Fransa ilə sınaq oyunları öncəsi qərar

Ən çox oxunanlar

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır