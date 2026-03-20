Yoahim Löv: “Müharibə edən bir ölkədə oynamaq təhlükəlidir”

20 Mart 2026 03:18
Almaniya millisinin keçmiş baş məşqçisi Yoahim Löv DÇ-2026-nın mümkün boykotundan danışaraq vəziyyəti əvvəlki iki dünya çempionatı ilə müqayisə edib.

“2018-ci ildə Rusiyada keçiriləcək dünya çempionatından əvvəl mübahisələrimiz və 2022-ci ildə Qətərdə keçiriləcək çempionatdan əvvəl boykot çağırışlarımız var idi. Lakin fəal şəkildə müharibə vəziyyətində olan bir ölkədə oynamaq daha təhlükəlidir. Siyasi vəziyyət turniri tamamilə kölgədə qoyur”, - deyə DW Sports X sosial media hesabında Lövdən sitat gətirib.

28 fevralda ABŞ və İsrail İrana qarşı birgə hərbi əməliyyata başlayıblar. İslam Respublikası İsrail, Qətər, BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt və Bəhreyndə yerləşən Amerika hərbi bazalarına və digər hədəflərə zərbələr endirməklə cavab verib.

