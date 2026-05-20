20 May 2026
AZ

İsveçrə millisi Dünya Çempionatı üçün heyətini açıqladı - FOTO

Futbol
Xəbərlər
20 May 2026 17:56
46
İsveçrə millisi Dünya Çempionatı üçün heyətini açıqladı - FOTO

İsveçrənin futbol millisi 2026-cı il Dünya Çempionatı üçün yekun heyətini açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, baş məşqçi Murat Yakin mundiala aparacağı 26 futbolçunu müəyyənləşdirib. Heyətdə təcrübəli oyunçuların üstünlük təşkil etməsi diqqət çəkib. Siyahıda 2022-ci ildə Qətərdə keçirilən Dünya Çempionatında iştirak edən 17 futbolçu yer alıb.

Komandanın əsas liderlərindən Qranit Caka və Rikardo Rodriges üçün bu, ardıcıl dördüncü Dünya Çempionatı olacaq. Caka İsveçrə millisinin ən çox oyun keçirən futbolçusudur.

Murat Yakin seçimindən razı qaldığını bildirib. O, heyətə ən yaxşı futbolçuları daxil etdiyini və turnirin başlanmasını səbirsizliklə gözlədiyini deyib. Zeki Amduninin uzunmüddətli zədədən sonra heyətə qayıtması da diqqət çəkib.

İsveçrə millisi Dünya Çempionatına hazırlıq çərçivəsində 31 mayda İordaniya, 6 iyunda isə Avstraliya ilə yoxlama oyunu keçirəcək. Komanda mundialda ilk matçına 13 iyunda Qətərə qarşı çıxacaq. Daha sonra İsveçrə Bosniya və Herseqovina, həmçinin turnirin ev sahiblərindən Kanada ilə qarşılaşacaq.

Heyət belədir:

Qapıçılar: Marvin Keller, Qreqor Kobel, İvon Mvoqo.

Müdafiəçilər: Manuel Akanji, Aurel Amenda, Eray Cömert, Niko Elvedi, Luka Jakuez, Miro Muhaym, Rikardo Rodriges, Silvan Vidmer.

Yarımmüdafiəçilər və hücumçular: Mişel Ebişer, Zeki Amduni, Breel Embolo, Kristian Fassnaxt, Remo Froyler, Sedrik İtten, Ardon Jaşari, Johan Manzambi, Dan Ndoye, Noa Okafor, Fabian Rider, Cibril Sov, Ruben Varqas, Qranit Caka, Denis Zakariya.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kaysedo PSJ-yə getmək istəmir
17:42
Futbol

Kaysedo PSJ-yə getmək istəmir

“Çelsi”nin ulduzu Paris klubunun marağına baxmayaraq, Londonda qalmaq niyyətindədir
“Sea Breeze Arena”nın təqdimat mərasimi keçirilib - FOTO
17:27
Futbol

“Sea Breeze Arena”nın təqdimat mərasimi keçirilib - FOTO

Təqdimatda ölkənin idman ictimaiyyətinin tanınmış simaları gözlənilir
Vinisius qalmaqalı: Virciniyanın paylaşımı Braziliyanı qarışdırdı - FOTO/VİDEO
17:21
Futbol

Vinisius qalmaqalı: Virciniyanın paylaşımı Braziliyanı qarışdırdı - FOTO/VİDEO

Braziliyalı influenserin paylaşımı sosial şəbəkələrdə irqçilik ittihamlarına səbəb olub
“Qarabağ”ın 15 yaşlı futbolçusu Fransa klubunda baxışdadır - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:06
Futbol

“Qarabağ”ın 15 yaşlı futbolçusu Fransa klubunda baxışdadır - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Əli Bəşirovun gələcəyi ilə bağlı qərar bu ayın sonu veriləcək
“Traktor”un keçmiş qapıçısı sərhəddə saxlanıldı - FOTO
16:32
Futbol

“Traktor”un keçmiş qapıçısı sərhəddə saxlanıldı - FOTO

İranlı sabiq qapıçı ölkədən qanunsuz çıxmağa cəhd etməkdə ittiham olunur
Şahin Kərimov “Kür-Araz” - “Araz Saatlı” oyunundakı əlbəyaxa dava ilə bağlı danışıb - FOTO/VİDEO
16:01
Azərbaycan futbolu

Şahin Kərimov “Kür-Araz” - “Araz Saatlı” oyunundakı əlbəyaxa dava ilə bağlı danışıb - FOTO/VİDEO

O bildirib ki, AFFA-nın İntizam Komitəsi qanun nədisə, ona uyğun qərar verəcək

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı
17 May 20:02
Futbol

“Neftçi” “Sabah”ı məğlub edərək Konfrans Liqasına vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bakılılar çempionu səfərdə yenərək Konfrans Liqasına vəsiqəni rəsmiləşdirdilər