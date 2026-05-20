Kaysedo PSJ-yə getmək istəmir

İngiltərənin “Çelsi” futbol komandasının yarımmüdafiəçisi Moyzes Kaysedo PSJ-nin transfer gündəminə düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Fransa təmsilçisi ekvadorlu futbolçunu yay transfer pəncərəsində heyətinə qatmaq variantını nəzərdən keçirir. Buna baxmayaraq, Kaysedonun PSJ-yə keçmək istəmədiyi, karyerasını “Stemford Bric”də davam etdirmək niyyətində olduğu bildirilir.
Transfermarkt portalında Kaysedonun bazar dəyəri 110 milyon avro (220 milyon AZN) göstərilir. Futbolçunun “Çelsi” ilə müqaviləsi 2033-cü ilin yayına qədər nəzərdə tutulub.