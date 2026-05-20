20 May 2026
AZ

UEFA Dünya və Avropa çempionatlarının seçmə turnirlərinin strukturunu dəyişdirəcək

Dünya futbolu
Xəbərlər
20 May 2026 19:32
200
UEFA Dünya və Avropa çempionatlarının seçmə turnirlərinin strukturunu dəyişdirəcək

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) 2028-ci il Avropa çempionatından sonra keçiriləcək seçmə turnirlərinin strukturunda dəyişiklik edib.

İdman.Biz bildirir ki, yarış iki liqadan ibarət olacaq, ən güclülər 36 komandadan, ikincilər isə 18 və ya 19 komandadan ibarət olacaq.

1-ci Liqada hər qrupdan ən yaxşı komandalar Avropa və ya dünya çempionatına vəsiqə qazanacaq, qalan yerlər isə 2-ci Liqanın ən yaxşı komandalarını da əhatə edəcək pley-off sistemi vasitəsilə bölüşdürüləcək. Bu konsepsiya növbəti bir neçə ay ərzində daha da təkmilləşdiriləcək. Hər milli komanda altı oyun keçirəcək.

Dünya və Avropa çempionatlarına ev sahibliyi edənlər birbaşa yarışın əsas mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar, lakin Millətlər Liqasının növbəti yarışı üçün seçmə mərhələlərinə təsir göstərmək üçün təsnifat turnirində iştirak edəcəklər. 2028/29 mövsümündən başlayaraq Millətlər Liqası hər biri 18 komandadan ibarət üç liqadan ibarət olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Premyerliqadan düşən “Börnli”nin gəliri “Barselona”dan çox olacaq
19:48
Futbol

Premyerliqadan düşən “Börnli”nin gəliri “Barselona”dan çox olacaq

Aşağı diviziona düşən klublar kompensasiya alırlar
Mourinyo “Real”la 2029-cu ilə qədər müqavilə imzalayıb - Romano
19:02
Dünya futbolu

Mourinyo “Real”la 2029-cu ilə qədər müqavilə imzalayıb - Romano

Mourinyonun gələn həftə Madridə gələcəyi bildirilir
Niyə “Aston Villa” Avropa Liqasını qazansa belə, Çempionlar Liqasındakı yerini itirə bilər? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
18:11
Futbol

Niyə “Aston Villa” Avropa Liqasını qazansa belə, Çempionlar Liqasındakı yerini itirə bilər? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Hər şey Unai Emerinin komandasının İngiltərə Premyer Liqasını hansı pillədə başa vuracağından asılı olacaq
İsveçrə millisi Dünya Çempionatı üçün heyətini açıqladı - FOTO
17:56
Futbol

İsveçrə millisi Dünya Çempionatı üçün heyətini açıqladı - FOTO

Murat Yakin 26 futbolçudan ibarət siyahıda təcrübəyə üstünlük verib
Kaysedo PSJ-yə getmək istəmir
17:42
Futbol

Kaysedo PSJ-yə getmək istəmir

“Çelsi”nin ulduzu Paris klubunun marağına baxmayaraq, Londonda qalmaq niyyətindədir
Vinisius qalmaqalı: Virciniyanın paylaşımı Braziliyanı qarışdırdı - FOTO/VİDEO
17:21
Futbol

Vinisius qalmaqalı: Virciniyanın paylaşımı Braziliyanı qarışdırdı - FOTO/VİDEO

Braziliyalı influenserin paylaşımı sosial şəbəkələrdə irqçilik ittihamlarına səbəb olub

Ən çox oxunanlar

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı
18 May 01:36
Dünya futbolu

“Barselona” qalib gəldi, “Real” və “Atletiko” da üç xal qazandı - VİDEO

Kataloniya klubu çempion kimi növbəti qələbəsini qazandı

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi
18 May 01:18
Futbol

“Napoli” Çempionlar Liqasına yüksəldi, “İnter” büdrədi, “Bolonya” və “Kalyari” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

A Seriyasında turun oyunları gərgin mübarizə ilə yadda qalıb

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı
17 May 22:13
Güləş

İbrahim Həsənov qızıl, Tunar Həsənov isə bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan güləşçiləri U-17 Avropa çempionatını 15 medalla başa vurdu

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir