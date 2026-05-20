UEFA Dünya və Avropa çempionatlarının seçmə turnirlərinin strukturunu dəyişdirəcək

Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) 2028-ci il Avropa çempionatından sonra keçiriləcək seçmə turnirlərinin strukturunda dəyişiklik edib.
İdman.Biz bildirir ki, yarış iki liqadan ibarət olacaq, ən güclülər 36 komandadan, ikincilər isə 18 və ya 19 komandadan ibarət olacaq.
1-ci Liqada hər qrupdan ən yaxşı komandalar Avropa və ya dünya çempionatına vəsiqə qazanacaq, qalan yerlər isə 2-ci Liqanın ən yaxşı komandalarını da əhatə edəcək pley-off sistemi vasitəsilə bölüşdürüləcək. Bu konsepsiya növbəti bir neçə ay ərzində daha da təkmilləşdiriləcək. Hər milli komanda altı oyun keçirəcək.
Dünya və Avropa çempionatlarına ev sahibliyi edənlər birbaşa yarışın əsas mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar, lakin Millətlər Liqasının növbəti yarışı üçün seçmə mərhələlərinə təsir göstərmək üçün təsnifat turnirində iştirak edəcəklər. 2028/29 mövsümündən başlayaraq Millətlər Liqası hər biri 18 komandadan ibarət üç liqadan ibarət olacaq.