20 May 2026 19:02
Mourinyo “Real”la 2029-cu ilə qədər müqavilə imzalayıb - Romano

Portuqaliyalı məşqçi Joze Mourinyo “Real Madrid”lə müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə insayder Fabrizio Romano məlumat verib.

Məlumata görə, menecerin “Kral Klubu” ilə müqaviləsi 2029-cu ilin iyun ayına qədərdir. Mənbənin məlumatına görə, müqavilə artıq imzalanıb və hazırda qüvvədədir. Mourinyonun gələn həftə Madridə gələcəyi bildirilir.

Joze Mourinyo “Real Madrid”i 2010-cu ilin iyulundan 2013-cü ilin iyun ayına qədər idarə edib. Portuqaliyalı məşqçi "Real Madrid"dən ayrıldıqdan sonra “Çelsi”, “Mançester Yunayted”, “Tottenhem”, “Roma”, “Fənərbağça” və “Benfika”da çalışıb. 2025/2026 mövsümündə onun komandası Portuqaliya liqasında 23 qələbə, 11 heç-heçə və heç bir məğlubiyyət əldə etməyib.

