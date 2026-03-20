20 Mart 2026
“Liverpul” yayda 6 futbolçu ilə yollarını ayıracaq – Daily Mail

20 Mart 2026 05:17
“Liverpul” bu yay beş və ya altı oyunçusu ilə yollarını ayırmağa hazırdır.

İdman.Biz bu barədə “Daily Mail”ə istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, mersisaydlıların kütləvi şəkildə komandadan köçməsi hücumçu Məhəmməd Salahın mövqeyindən narazı qalması ilə başlaya bilər.

Salahdan əlavə, “Liverpul” bu yay müqaviləsi başa çatacaq müdafiəçi Endryu Robertsonun gələcəyini də müzakirə edir.

Müdafiəçi İbrahima Konatenin gələcəyi də qeyri-müəyyəndir. “Qırmızılar” oyunçuya yeni müqaviləni nəzərdən keçirmək üçün aprelin əvvəlinə qədər vaxt verib.

“Liverpul” klubdakı iki mövsümündə baş məşqçi Arne Slotun dəstəyini qazana bilməyən cinah oyunçusu Federiko Kyeza üçün təklifləri nəzərdən keçirəcək.

Klub həmçinin Slotun hədəf aldığı yarımmüdafiəçi Kertis Consun transferini də nəzərdən keçirir, lakin “qırmızılar” ingilis futbolçunun yüksək qiymətinə görə onu sata bilər.

Müdafiəçi Cozef Qomezin gələcəyi əsasən Konatenin “Liverpul”dakı statusundan asılıdır. Oyunçu qazandığı oyun müddətindən narazıdır.

