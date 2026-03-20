“Mançester Siti”, “Çelsi”, “Arsenal” və “Bavariya” Kubarsi ilə maraqlanırlar

“Mançester Siti”, “Çelsi”, “Arsenal” və “Bavariya” “Barselona”nın mərkəz müdafiəçisi Pau Kubarsi ilə maraqlanır.
İdman.Biz bu barədə “Caught Offside”a istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, hazırda klublarla Kubarsi arasında heç bir rəsmi və ya qeyri-rəsmi əlaqə olmayıb, lakin bu, tezliklə baş tuta bilər. 19 yaşlı müdafiəçinin müqaviləsində 500 milyon avroluq sərbəst qalma bəndi var.
Kubarsi bu mövsüm bütün turnirlərdə 39 oyunda meydana çıxıb və bir qol vurub. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 80 milyon avrodur.