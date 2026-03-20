İranlı futbolçu paylaşımlarına görə millidən qovulub

Futbolçu Sərdar Azmun İran milli komandasından kənarlaşdırılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) “Şabab Əl-Əhli” klubunun oyunçusu əmlakının müsadirə edilməsi təhdidləri ilə üzləşib.
Futbolçunun sosial media paylaşımları BƏƏ lideri Məhəmməd bin Zayedə dəstək kimi qəbul edilib, baxmayaraq ki, Azmun bunu Əmirliklərin “Şabab Əl-Əhli” klubunun oyunçusu kimi edib. Azmun Məhəmməd bin Zayedlə birgə fotolar dərc edib.
İran İsrail və ABŞ-a qarşı apardığı müharibədə BƏƏ-ni düşmənlərinin müttəfiqi sayır.
İranın “Fars” xəbər agentliyinin məlumatına görə, Azmun ölkədə “xain” adlandırılır və əmlak müsadirə olunmaqla hədələnir.