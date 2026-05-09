A Seriyası: “Torino” “Sassuolo”nu məğlub edib

İtaliya çempionatının 36-cı turunda “Torino” “Sassuolo”nu məğlub edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, matç Turin komandasının 2-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
İlk hissə qolsuz başa çatıb. Fasilədən sonra qonaqlar hesabı açıblar və 52-ci dəqiqədə Luka Lipaninin ötürməsindən sonra Kristian Torstvedt qol vurub. “Torino” 66-cı dəqiqədə Enso Ebossun ötürməsindən sonra Covanni Simeonenin qolu sayəsində hesabı bərabərləşdirib. Ev sahibləri 71-ci dəqiqədə Markus Pedersenin vurduğu qələbə qolunu vurublar.
Bu qələbə ilə “Torino” 44 xal qazandı və Seriya A turnir cədvəlində 12-ci yerə yüksəlib. “Sassuolo”nun 49 xalı var və onuncu yerdədir.